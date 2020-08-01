البترول: تحويل السيارات للعمل بالغاز يحقق وفرا بنحو 50% لمالكيها

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الوفر المتحقق للمواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود يصل إلى حوالي 50%، ويستغرق التحويل من 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة، مشيرة إلى أن أنظمة التحويل الجديدة لكافة السيارات بجميع سعتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعي تدعم المحركات وترفع كفاءتها العملية للوصول لأداء مثالي.





كان ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، اليوم السبت، بعنوان "الغاز الطبيعي المضغوط الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات"، يتناول بعض المعلومات الخاصة بعملية وإجراءات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كدليل إرشادي للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الطموح للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتي تحظى بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي.



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وأوضح التقرير، أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة ذات السعة اللترية 8ر0 وتعمل بكفاءة، ويتم حاليًا من خلال شركات قطاع البترول، تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج، كما تتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التي تتجاوز 2500 cc وكذلك السيارات المزودة بشاحن تربو بسهولة دون أدنى مشكلة، في ضوء الخبرات المصرية المكتسبة في مجال تحويل هذا النوع من السيارات على مدار 10 سنوات.





ولفت التقرير إلى أن مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز تبدأ بالفحص الفني للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لا تقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة، وتحديد طقم التحويل المناسب وحجم سعة الأسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والاسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان في عمليات الصيانة والتشغيل، ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أي تسريب.





ويُمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة، ويتاح للعميل حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أو البنزين في السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي / بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته في (تابلوه) السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.





وأكد التقرير أن منظومة تشغيل الغاز الطبيعي بالسيارة آمنة جدًا من خلال الغلق الأوتوماتيكي لأسطوانة الغاز لمنع أي تسرب للغاز، بالإضافة إلى متانة الأسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز، حيث تصنع وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية ISO Standard 11349 وتخضع للعديد من الاختبارات خلال مراحل الإنتاج، كما تخضع للفحص الدوري للتأكد من الصلاحية من خلال مراكز اختبار معتمدة لدى شركات التحويل وتعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل.





وأشار التقرير إلى وجود تسهيلات مقدمة للعملاء في سداد قيمة التحويل من خلال عدد من أنظمة التقسيط الميسرة بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة يقدم فيها العميل صورتين للبطاقة الشخصية ورخصة السيارة، وإيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز- مياه" باسم مالك السيارة.



