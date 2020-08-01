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اقتصاد

السفير محمد ربيع: لدينا 5 شركات قابضة للتعاون الاقتصادي العربي.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:01 م
رئيس مجلس الوحدة
رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يتحدث لصدى البلد
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آية الجارحي
قال السفير محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية،أن المجلس لديه 5 شركات قابضة وهي المكتسب الاقتصادي الوحيد من العمل العربية المشترك.

وأضاف محمد ربيع في تصريحات لصدى البلد،أن من بين الشركات القابضة الشركة العربية للصناعة والتعدين وشركة اكديما للصناعات الطبية والدوائية وشركة للأسماك وشركة أخرى للحوم الحمراء بالاضافة الى شركة للصناعات الاستثمارية وشركة لتخزين الحبوب وإنشاء صوامع الغلال وشركة تتعلق بتسويق المنتجات الزراعية.


وتابع :وفى الحقيقة فإن المشروع الذى يتعلق بإنشاء الصوامع والتخزين للحبوب والغلال لاقى قبولا كبيرا لدى مصر وكنا قد عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الزراعة والأوقاف والتموين والتجارة وفى الحقيقة .


وقدم السفير محمد ربيع بالشكر والتقدير لوزير التموين والتجارة الداخلية الذى استطاع أن يتعامل مع هذه الفكرة ويطورها ويتعامل مع الوسائل التى تعمل من أجل تنفيذها على أرض الواقع وقد كان وتم الآن إحياء هذه الفكرة والعمل على تنفيذها وهى الآن مركز لوجستى عالمى كبير.


وتابع: قام الوزير بزيارات لدول كبيرة استطاع أن يحقق الفكرة على أوسع نطاق وأن تكون مصر مركزا لوجستيا عالميا، وليس للدول العربية فقط، ولكن على مستوى العالم.
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