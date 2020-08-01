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أخبار البلد

المسافرون من مطار القاهرة| مصر للطيران تنقل رحلات ألمانيا إلى مبنى الركاب 2

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:37 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
ناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران، الركاب المسافرين على متن رحلاتها الجوية القادمة والمتجهة من وإلى مدن ألمانيا "برلين،ميونخ و فرانكفورت" ، بإنهاء إجراءات السفر أو الوصول الخاصة بهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار والمعروف بالمطار الجديد، بدلا من مبنى الركاب رقم 3  تخفيفا للتكدس داخل الصالات. 

وكشفت مصادر بـ مصر للطيران، أن الشركة اتخذت هذا القرار تسهيلا على الركاب فى إنهاء إجراءات سفرهم دون تأخير وتخفيفا للتكدس داخل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، الذي تسير منه جميع رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية. 

وأوضحت المصادر، أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتجنب الزحام داخل صالات الركاب بالمطار سواء في مرحلة السفر أو الوصول.

جدير بالذكر، أن سلطات مطار القاهرة الدولي تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع مباني الركاب الثلاثة بالمطار لمواجهة فيروس كورونا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد عن طريق تطبيق اجراءات التباعد وتنظيم وصول وسفر مواعيد الرحلات الجوية بما يراعي عدم التسبب في وجود تكدسات. 

وأعلنت مصر للطيران، اليوم السبت، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة ، والذي يشمل 34 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، بينهم 3 رحلات إلى مدن " برلين،ميونخ وفرانكفورت".
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