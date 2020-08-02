سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

ينشر "صدى البلد" أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.65 جنيها للشراء و18.85 جنيها للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.55 جنيها للشراء، و 20.79 جنيها للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.32 جنيها للشراء ، و 17.52 جنيها للبيع .
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.81 جنيها للشراء، و1.83 جنيها للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 15.12 جنيها للشراء و 15.28 جنيها للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيها للشراء و2.28 جنيها للبيع .