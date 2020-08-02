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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:01 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر "صدى البلد" أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم  15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع. 

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وسجل سعر اليورو 18.65 جنيها للشراء و18.85 جنيها للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.55 جنيها للشراء، و 20.79 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.32 جنيها للشراء ، و 17.52 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.81 جنيها للشراء، و1.83 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 15.12 جنيها للشراء و 15.28 جنيها للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيها للشراء و2.28 جنيها للبيع .
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