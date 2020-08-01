بعد الظهور النادر لابنتها .. الجمهور يطارد ريهام حجاج على جوجل

وكان تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعى انستجرام صورة ظهرت فيها جنى محمد خير إبنة الفنانة ​ريهام حجاج​ من زوجها الأول المصور "ميكى".









وظهرت جنى فى هذه الصورة التي تعتبر نادرة لها، إذ أن والدتها حرصت على إخفائها عن الإعلام منذ ولادتها، وهي تقضي إجازتها على شاطئ البحر، فيما تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، مشيرين إلى الشبه الواضح بينها وبين والدتها.









وكانت ريهام حجاج انفصلت عن زوجها المصور ميكي، ولم تكشف عن ابنتها نهائيا، وهى متزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد حلاوة.







