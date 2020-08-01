التعليم العالي تقدم عددا من المنح والبعثات بدول أوروبا وآسيا.. ومشاركة في الاجتماع الـ13 للأمل HOPE Meeting باليابان

التعليم العالي تقدم الإعلان الموحد لخطه البعثات للعام الرابع 2020 / 2021

منح دراسية من ICCR بالهند للعام الدراسى 2020/2021

الاعلان عن منح دراسية من Euro Africa









تقدم الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من المنح والبعثات للطلاب المصريين والخريجين من راغبي استكمال الدراسات العليا والدكتوراة وذلك بعدد من الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا.













اعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية وشركائها (المجلس الثقافي البريطاني، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA ) الاعلان عن البرنامج السنوي الموحد لخطه البعثات للعام الرابع 2020 / 2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 2022 بالنظام التنافسي، والذي يضم كافة البرامج التي تقدمها البعثات وهي برنامج نيوتن- مشرفة مع الجانب البريطاني والمبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP مع الجانب الياباني. وتدعو السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية )الجهات المدرجة بخطة البعثات( للتقدم بطلباتهم للحصول على احدى البعثات خلال الفترة من 19 / 7 / 2020 حتى 1 / 10 / 2020.









للاطلاع علي تفاصيل الاعلان ،المستندات المطلوبة وخطوات التقدم الكترونيا اضغط هنا









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وفي سياق آخر افاد السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الاوروبيه بأنه ورد خطاب من سفارة مصر فى نيقوسيا والمتضمن تخصيص 15 منحة دراسية للعام الدراسى 2020/2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides وشركه Euro- Africa .









وتفاصيل وشروط التقدم والتخصصات المتاحه يمكن الرجوع للموقع الالكترونى









علما بأن اخر موعد للتقدم هو : 30/10/2020









كما افادت سفارة الهند بالقاهره بأن المجلس الهندى للعلاقات الثقافيه ICCR يقدم منحًا للدراسه بالهند للعام الدراسى 2020/2021 للمرحله الجامعية ـ مرحله الدراسات العليا ومقررات دراسية للدكتوراه فى الجامعات والمعاهد الهندية.

ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى









علمًا بأن اخر موعد للتقدم لكورسات الدكتوراه هو 14/8/2020









واعلنت الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS عن الاجتماع الثالث عشر لشباب الباحثين تحت مسمى HOPE والمزمع عقده فى طوكيو في الفترة من 17 الى 21 مارس 2021 حيث يمنح شباب الباحثين المتميزين الفرصة للتحاور مع العلماء الحاصلين على جوائز نوبل والخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة مما يساعد على اكتشاف ملكات الابداع العلمي والابتكار عند الشباب.









المجالات المتاحه للمشاركه فى الاجتماع :





- الفيزياء

- الكيمياء

- الطب /الفسيولوجى والمجالات المتعلقه بها









شروط التقدم :





أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصريين بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه الذين يدرسون حاليًا لدرجه الدكتوراه او الحاصلين عليها خلال الخمس سنوات الماضيه فى التخصصات السابق الاشاره اليها بعاليه.









- المزايا الماليه :





تتحمل JSPS مصاريف الاقامه والوجبات والتنقلات الداخليه فى اليابان ، كما أن المنحه لاتغطى تذاكر الطيران ويمكن للجهه الموفده للمرشح أن تتحمل قيمه تذاكر السفر.









ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعه الموقع الالكترونى













اخر موعد للتقدم هو 20/9/2020









وطريقه التقدم :





يرجى استيفاء استمارة التقدم من خلال الموقع الالكترونى السابق ويرفق بها المستندات المطلوبه ويتم تسليم الملف كاملًا يشمل (موافقة جهة العمل على الترشيح موضحا بها تحملها تذاكر السفر والعوده او فى حالة عدم تحملها سوف يتحملها المرشح ) بالعنوان التالى : 7 شارع ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ مدينة نصر ـ القاهره، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه الاجتماع.













بينما اعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن منحا مقدمة من دولة رومانيا للعام الدراسى 2020 / 2021 وبدون أي نفقات من البعثات وعددها 10 منح موزعة كالتالي : –









منحة واحدة للحصول على درجة الدكتوراه





منحتان للحصول على درجة الماجستير





7 منح للدراسة الجامعية توزع كما يالى ( 2 مقعد في مجال الطب – 2 مقعد في مجال الهندسة – 3 مقعد في مجال العلوم الزراعية والطب البيطرى والعلوم الاقتصادية والعلوم الأدبية )









شروط التقدم للمنح









لا يحمل المرشح الجنسية الرومانية ولم يطلب أي نوع من الحماية في رومانيا وليس مواطنا بدون جنسية معترف بها اقامته في رومانيا بشكل رسمى .









ليس عضوا في السلك الدبلوماسى أو عضو عائلة دبلوماسى معتمدا في رومانيا .





تم تعيينهم من جهة رسمية عن طريق القنوات الدبلوماسية .





لم يسبق له الاستفادة من منحة دراسية من الحكومة الرومانية في نفس مرحلة التعليم .





تقديم أوراق دراسية صادرة من مؤسسات تعليم معتمدة ومعترف بها .





تقديم أوراق دراسة تثبت أن الدراسات المتبعة في السابق ومدتها تؤهل لمتابعة الدراسة في مرحلة التعليم والمجال المطلوب .





نتائج جيدة بمتوسط حده الأدنى 7 ( وفقا لنظام العلامات الرومانى ) أو صفة ” جيد ” .





لا يتجاوز عمره 35 سنة ( دراسة جامعية وماجستير ) و45 عاما ( دراسة الدكتوراه ) .









تجدر الاشارة الى أن ملف الترشــيح سيتم تقديمــه على نسختين ( النسخة الأولى صورة من الاوراق المطلوبـــة وترجمتها الموثقة من كاتب العدل والنسخة الثانية صورة عادية من كل الأوراق التى تتضمنها النسخة الأولى ) علما بأن الترجمة الموثقة يجب أن تكون باللغة الرومانية أو الفرنسية أو الانجليزية .









المستندات المطلوبة لمنح البكالوريوس ، الماجستير ، الدكتوراه









مرفق صورة من جميع الشروط المطلوبة والواردة من الجانب الرومانى.









بيانات المنحة المقدمة من الجانب الرومانى









المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابا وعودة .









راتب شهرى يقدم طبقا طبقا للقواعد المطبقة ويقوم الطرف المستقبل بإبلاغ الطرف المرسل من خلال القنوات الدبلوماسية في الأول من يناير من كل عام عن القيمة المالية التى تمنح للحاصلين على المنح .









اعفاء من الرسوم الدراسية ومن رسوم التسجيل بالجامعات الحكومية وذلك وفقا للقوانين المطبقة .









اقامة مجانية مناسبة في بيوت الطلبة طبقا للقواعد المعمول بها.





دخول كافيتريات الطلبة والانتقالات الداخلية وفقا للقوانين المطبقة.



