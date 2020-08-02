راندا البحيري: أرجو الدعاء لـ الأخ ميدا مسعود

نعى الفنان كريم محسن رجل الأعمال ميدا مسعود نجل محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.





وكتب عبر حسابه على انستجرام":توفى الي رحمة الله الاخ ميدا مسعود ارجو الدعاء بالرحمة والمغفرة، انا لله وانا اليه راجعون".





كما نعته ايضا الفنانة راندا البحيري ونشرت صورة له عبر حسابها على انستجرام وكتبت": البقاء والدوام لله ارجو الدعاء ميدا مسعود توفاه الله".





كانت صفحة النائب محمد المسعود كتبت على فيس بوك: ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل النائب محمد المسعود، وندعو من الله أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.





ونعي عدد من النواب نجل النائب محمد المسعود، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.









ويعتبر محمد المسعود من النواب البارزين في البرلمان، فهو عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، كما أنه عضوا بلجنة السياحة والطيران المدني ويمثل النائب دائرة بولاق أبو العلا.



