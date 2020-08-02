مسابقة دربار.. كيف تحتفل نيجيريا بعيد الأضحي

فى نيجيريا تختلف الاحتفالات بعيد الأضحي المبارك عن غيرها من بلدان أفريقيا، حيث تجد عادات وتقاليد تنفرد بها تلك البلد الأفريقي مثل إجراء سباق للخيول وهى مزينة بطريقة تقليدية خلال أيام العيد وتكون تلك المسابقة بين محاربين العائلات.

يعد يوم العيد عطلة رسمية في نيجيريا تقام خلاله احتفالات خاصة، حيث يخرج الرجال صباح العيد للصلاة ثم بعدها استنشاق الهواء فى الأدغال، أما الأغرب من ذلك هو تسابق الخيول والذي يجرى كل عام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك .

هذا التقليد هو عادة قديمة فى نيجيريا حيث يطلق عليه دربار، والذي يجوب خلاله الفرسان فى شوارع المدينة، وصولا إلى قصر الأمير من أجل تحيته وعرض فروسيتهم أمامه.

أما بالنسبة للاحتفال بيوم العيد، نجد أن النيجيريين يحرصون كل الحرص على ارتداء الملابس الجديدة والخروج إلى الصلاة فى ساحات واسعة وفي الهواء الطلق.