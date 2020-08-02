حملة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر شكر.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر.









وقال رفعت إن الحملة استهدفت الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى وأسفرت عن إزالة حالتين تعديات الأولى عبارة عن تشوين استراحة ملاهي على مساحة 250 مترا مربعا والثاني عبارة عن تشوين سيراميك على مساحة 250 مترا مربعا وذلك بقرية المنشأة الصغرى على الطريق السريع بنها المنصورة حيث تم رفع كل التشوينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأكد رئيس المدينة على استمرار حملات المرور ومتابعة نظام العمل فى كل قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا مستمرة لرصد جميع أشكال الخروج عن القانون والتعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والرى ونهر النيل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.





وأوضح أنه يتم الإزالة فى مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها لعدم تحرير محاضر واتخاذ إجراءات الإزالة الفورية تنفيذا لسيادة القانون.





وكان مجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية قد شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وتم إزالة عدة مقابر مخالفة بقرية عرب العليقات خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.