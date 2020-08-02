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رياضة

شاهد.. خالد مرتجي: حسن حمدي إمبراطور الرياضة المصرية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، أن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق سيظل أسطورة ورمزا أهلاويا.

وقال مرتجي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم: "سيظل حسن حمدي صفحة مُضيئة في تاريخ الأهلي..سيظل مثالًا للانتماء والإخلاص".

وأضاف: "سيظل أسطورة ورمزا أهلاويا نفخر به دائمًا..تعلمت منك الكثير يا إمبراطور الرياضة المصرية ..كل سنة وحضرتك طيب".

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي إجراء اتصال هاتفي بحسن حمدي وتهنئته بمناسبة عيد ميلاده الــ71.

كما أجري أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي إتصالات هاتفية بحسن حمدي وتهنئته.
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