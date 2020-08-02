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تعاون مع التحالف الدولي وأمريكا.. خبير يكشف استراتيجية القوات المسلحة العراقية للقضاء على الإرهاب.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:37 م
داعش العراق
داعش العراق
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عادل نصار
كشف الدكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي، عن الاستراتيجية الجديدة للقوات المسلحة العراقية للقضاء على الإرهاب.

وقال الشريفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأن"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المؤسسة العسكرية في العراق اتفقت "استراتيجيا" مع الولايات المتحدة لمواجهة داعش، مضيفا أن العراق يتعرض لتهديد حقيقي من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن هناك خطط بعيدة المدى للتسليح والتدريب والتجهيز وتعاون عسكري مشترك مع التحالف الدولي، متابعا أن هناك تعاون مشترك مع التحالف الدولي والولايات المتحدة لأن العراق مشتبك مع داعش.

وتابع الدكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي، أن التعاون واسع المدى مع التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
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