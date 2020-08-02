احذر.. أمراض تضر الإنسان بكبدة الذبيحة

تعد الكبدة هي احدي اكلات العيد ، ولكن هناك بعض المحظورات التي يجب ان نتعرف عليها قبل تناول الكبدة ، وقدمت خبيرة التغذية شيماء خليل يجب تناول الكبدة بالقدر المطلوب لصحة الجسم والذي لايزيد عن مرة واحدة أسبوعيا أو كما ينصح به الطبيب المعالج في بعض حالات نقص فيتامين "أ"، أو نقص الحديد أو الأنيميا أو في الحمل.





كما اكدت خليل ان هناك بعض الأمراض التي تضر بالإنسان إن تواجدت في الكبدة و هي:

الديدان الكبدية أو الفاشيولا: نوع من الديدان التي تصيب أساسا الحيوان وتعيش في القنوات الصفراوية للكبد وهي تشبه ورق الأشجار، ويتراوح طولها بين 2- 5 سم وعرضها حوالي 1 سم، يبتلعها الإنسان عن طريق تناول كبدة مصابة، فتصل إلى الإثنى عشر فتخترق الغشاء البريتوني وتصل إلى الكبد والقنوات المرارية.

الحويصلات المائية: تعيش في كل أعضاء الحيوان وخاصة في الكبد أو الرئتين ويتراوح قطر الحويصلة ما بين 1- 15 سم.

الحويصلات العضلية أو الساركوسيست: تحدث العدوى في الإنسان نتيجة التهام الطور المعدي المتحوصل في اللحم غير المطبوخ جيدا.

اليرقان أو الصفراء: نتيجة زيادة تركيز صبغات الصفراء.

إصابة الحيوان بالحمى قبل دبحه، مما ينعكس على شكل اللحوم والكبدة ويعطيها الشكل الصابوني الضبابي.

عدم النزف الجيد عند الذبح مما يؤدي إلى اسوداد لون الكبدة لتراكم الدم بداخلها.

الالتهابات أو التليف أو الخراريج.

ويفضل إعدام الكبد "التخلص منها" في كل هذه الحالات.



