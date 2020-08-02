بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود

انتشر على السوشيال ميديا أسئلة عن أسباب تحول لحم الذبيحة إلى لو اخضر او لون اسود.





وأكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن فصل رأس الحيوان عن جسده يعمل على توقف المخ عن إعطاء إشارات لأعضاء الحيوان كي تدفع بالدماء خارجها وبالتالي تحتقن عضلات الحيوان بالدماء وكذلك أعضاؤه الداخلية.





ولفتت إلى أن احتقان أعضاء وعضلات الحيوان بالدماء يؤدي إلى:

_ اسوداد لون اللحوم.

_ امتلاء اعضاؤه الداخلية كالكبد والطحال بالدماء

_ زيادة العدد البكتيري في اللحوم

_ سرعة فساد اللحوم

_ عدم وصول اللحوم للوسط الحامضي او ما نطلق عليه تشميع اللحم ، الوسط الحامضي يعمل كمادة حافظة ربانية للحوم ويعمل ايضا على تطرية أنسجتها واكسابها مذاقًا طيبًا.





_ قد تبدو اللحوم جيدة ظاهريا ثم مع وضعها في الثلاجة أو الفريزر تفسد سريعا وتتحول الى اللون الاخضر او الرمادي او الاسود خاصة مع تكديس اللحوم فوق بعضها ، يحدث هذا نتيجة احتواءها على الدماء وعدم حامضية وسطها و تحتار ربات البيوت في هذه الظاهرة التي لا يجدون لها تفسير.