AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعليقات جارحة.. الجمهور يواصل التنمر على عائلة محمد رمضان: " دمها تقيل"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:56 م
محمد رمضان وابنته
محمد رمضان وابنته
Advertisements
سارة يسن
سلسلة من وقائع التنمر تعرض لها أبناء المشاهير على مدار الفترة  الماضية، وعلى رأسهم ابنتا شريف منير، وابنة عمر السولية وابنتا أحمد زاهر وأبناء دعاء فاروق.

ونالت عائلة الفنان محمد رمضان القسط الأكبر من تلك الإساءات ، وآخرها اليوم  حيث تعرضت ابنته " كنز"   لمجموعة من التعليقات المسيئة على السوشيال ميديا تضمنت تنمر وعنصرية من جانب الجمهور بعد تداول صورة لهما معا على السوشيال ميديا.

وجاءت التعليقات من جانب الجمهور كالتالي : "  عملت ايه الملايين في سوكه بنت الغفير ، اجبلك مشط تسرح لها شعرها ، ماشاء الله دمها تقيل زي ابوها".   

وعلى الرغم من صغر سن " كنز" إلا ان ذلك لم يمنع التعليقات الحادة  من جانب الجمهور على  ملابسها ووصفها بـ العارية كالتالي :"  الناس هتعمل عليك حفلة الوقت زى ماعملوا على احمد زاهر ..ازاى يا جدع انت تحضن بنتك ..ده تسيب ..وعارية الصدر كمان ..دى مهزلة، هي بنته هيعلمها تتصور قالعه كده عادي ..لاحول ولا قوه الا بالله، معلش على التخلف لما البنت دي تكبر و تعرف ان أبوها نشر صورتها عريانه على السوشيال ميديا هيكون موقفها عامل ازاي ببساطة انتهك خصوصية البنت و دمرها الإنسان ده ببساطه مريض " .

 يأتي  ذلك ضمن وقائع سابقة تعرضت لها عائلة الفنان الشهير وعلى رأسهم شقيقته بعدما نشرت صور زفافها، والتي ردت على تلك التجاوزات قائلة : " في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم".

كما سبق وتعرض ابن رمضان لتعليقات تسخر من لون بشرته ، ورد رمضان على هذه النوعية من التعليقات قائلا إنه يفخر بلونه ولون والده وأبنائه ، مضيفا : " مبسوط إن ولادي سيكونوا ضد العنصرية والدليل أن أياهم وأمهم لونان مختلفان عن بعضهما البعض ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

‏بعد تعرضها للتنمر.. ١٠ صور تكشف جمال شقيقة محمد رمضان

بعد الرد على المتنمرين عليها.. إيمان رمضان تتصدر البحث في جوجل

فنانون تعرضوا للتنمر.. آخرهم محمد رمضان

بعد التنمر بها .. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة من حفل زفافها.. ومتابعون: كنتى حلوة جدا

نجوم تعرضوا للتنمر.. آخرهم ابن سلاف فواخرجى وعائلة محمد رمضان

رانيا يوسف لـ عمرو السولية: ربنا يرحمك من العقول المريضة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة الفنانة سامية أمين.. هجوم على يوسف الشريف

شاهد.. آخر ظهور لـ تركي آل الشيخ بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية

تعرف على أنواع السيارات التي اقترب انقراضها من العالم

أخبار الرياضة.. مهاجم بيراميدز يقترب من برشلونة.. النصر السعودي يفاوض كهربا.. والمصائب تدب في تشيلسي

القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض".. نحّاته: لم يكتمل

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي الصاعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

«نضفنا الشقة ودبحنا جدي».. مسيحيين بيحتفلوا بـ عيد الأضحى

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا