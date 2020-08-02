تعليقات جارحة.. الجمهور يواصل التنمر على عائلة محمد رمضان: " دمها تقيل"

سلسلة من وقائع التنمر تعرض لها أبناء المشاهير على مدار الفترة الماضية، وعلى رأسهم ابنتا شريف منير، وابنة عمر السولية وابنتا أحمد زاهر وأبناء دعاء فاروق.





ونالت عائلة الفنان محمد رمضان القسط الأكبر من تلك الإساءات ، وآخرها اليوم حيث تعرضت ابنته " كنز" لمجموعة من التعليقات المسيئة على السوشيال ميديا تضمنت تنمر وعنصرية من جانب الجمهور بعد تداول صورة لهما معا على السوشيال ميديا.





وجاءت التعليقات من جانب الجمهور كالتالي : " عملت ايه الملايين في سوكه بنت الغفير ، اجبلك مشط تسرح لها شعرها ، ماشاء الله دمها تقيل زي ابوها".





وعلى الرغم من صغر سن " كنز" إلا ان ذلك لم يمنع التعليقات الحادة من جانب الجمهور على ملابسها ووصفها بـ العارية كالتالي :" الناس هتعمل عليك حفلة الوقت زى ماعملوا على احمد زاهر ..ازاى يا جدع انت تحضن بنتك ..ده تسيب ..وعارية الصدر كمان ..دى مهزلة، هي بنته هيعلمها تتصور قالعه كده عادي ..لاحول ولا قوه الا بالله، معلش على التخلف لما البنت دي تكبر و تعرف ان أبوها نشر صورتها عريانه على السوشيال ميديا هيكون موقفها عامل ازاي ببساطة انتهك خصوصية البنت و دمرها الإنسان ده ببساطه مريض " .





يأتي ذلك ضمن وقائع سابقة تعرضت لها عائلة الفنان الشهير وعلى رأسهم شقيقته بعدما نشرت صور زفافها، والتي ردت على تلك التجاوزات قائلة : " في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم".





كما سبق وتعرض ابن رمضان لتعليقات تسخر من لون بشرته ، ورد رمضان على هذه النوعية من التعليقات قائلا إنه يفخر بلونه ولون والده وأبنائه ، مضيفا : " مبسوط إن ولادي سيكونوا ضد العنصرية والدليل أن أياهم وأمهم لونان مختلفان عن بعضهما البعض ".