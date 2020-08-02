مش مهتم.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم حول انفصاله عن أنغام

رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على الضجة التي تم إثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصاله عن المطربة أنغام.





و قال إبراهيم ، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الأحد، أنه :"مش مهتم بالضجه اللى بتحصل على السوشيال ميديا و يفاجئ بكلام الناس واتصالاتهم ، مضيفا كل اللى يجيبه ربنا خير ..طول الوقت بركز انى اقدم اغانى تسيب اثر مع الناس"





وعن جدل السوشيال ميديا بعد زواجه من انغام، وانفصاله عنها، قال أحمد إبراهيم : "اى انسان فى الدنيا من داخله خير وشر ، وكنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنيه و الأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا ناس كثيرين استكتروا عليه ان الضوء اتسلط علي وانا لو محتاج للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن اعمالى الفنيه".





و أضاف : "انا عذرت الناس التى لم تعرفني وهاجمتنى لكن الناس التى تعرف جيدا من هو احمد ابراهيم ونجحاته كنت مندهش من رد فعلهم و بدون مبالغه الأغلبية اعتذروا لى بعد ذلك، ومن أكثر ردود الأفعال التى ادهشتنى الذين قالوا " انى لسه ببدأ ، وعايز اشتهر ، " ومحوا ١٨ سنة من حياتى وهبتهم لشغلى".







