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مش مهتم.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم حول انفصاله عن أنغام

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:30 م
انغام ومحمد إبراهيم
انغام ومحمد إبراهيم
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عادل نصار
رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على الضجة التي تم إثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصاله عن المطربة أنغام.

و قال إبراهيم، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الأحد، أنه :"مش مهتم بالضجه اللى بتحصل على السوشيال ميديا و يفاجئ بكلام الناس واتصالاتهم ، مضيفا كل اللى يجيبه ربنا خير ..طول الوقت بركز انى اقدم اغانى تسيب اثر مع الناس"

وعن جدل السوشيال ميديا بعد زواجه من انغام، وانفصاله عنها، قال أحمد إبراهيم : "اى انسان فى الدنيا من داخله خير  وشر ، وكنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنيه  و الأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا  ناس كثيرين  استكتروا عليه ان الضوء اتسلط علي وانا لو محتاج  للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن اعمالى الفنيه". 

و أضاف : "انا عذرت  الناس التى لم تعرفني وهاجمتنى لكن الناس التى تعرف جيدا من هو احمد ابراهيم ونجحاته كنت مندهش من رد فعلهم و بدون مبالغه الأغلبية اعتذروا لى بعد ذلك، ومن أكثر ردود الأفعال التى ادهشتنى الذين قالوا " انى لسه ببدأ ، وعايز اشتهر ، "    ومحوا ١٨ سنة من حياتى وهبتهم لشغلى".


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