طليق أنغام يفتح النار على السوشيال ميديا ويكشف طريقته الذكية للتعامل معها

فتح الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ، طليق الفنانة أنغام، النار على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بعد حملة النقد التي وجهت له خلال الفترة الأخيرة. أحمد





و قال ابراهيم ، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الأحد، :"انا عذرت الناس التى لم تعرفني وهاجمتنى لكن الناس التى تعرف جيدا من هو احمد ابراهيم ونجحاته كنت مندهش من رد فعلهم و بدون مبالغه الأغلبية اعتذروا لى بعد ذلك، ومن أكثر ردود الأفعال التى ادهشتنى الذين قالوا " انى لسه ببدأ ، وعايز اشتهر ومحوا ١٨ سنة من حياتى وهبتهم لشغلى".





وعن سبب التزامه الصمت كل هذة المدة قال إبراهيم ، :"الدنيا صغيرة والله منصف و الرد جه بدرى جدا وربنا نصفنى ، و انا طول الوقت عمرى ما سمحت لنفسى ادخل فى حياة حد .. وارد على الاتهامات دى واقول ايه فى حد بيتكلم عن نفسه وينصف نفسه " الراجل هو اللى بيحاسب على المشاريب " و للاسف ياريت كان ينفع انى ادافع عن نفسى و فى نفس العام الى تهاجمت فيه حصلت على العديد من الجوائز الهامه فى حياتى آخرها جائزة music awards عن أغنية حاله خاصة جدا للمطربه أنغام".



