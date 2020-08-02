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توك شو

طليق أنغام يفتح النار على السوشيال ميديا ويكشف طريقته الذكية للتعامل معها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:29 م
أنغام ومحمد إبراهيم
أنغام ومحمد إبراهيم
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عادل نصار
فتح الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طليق الفنانة أنغام، النار على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بعد حملة النقد التي وجهت له خلال الفترة الأخيرة.

و قال ابراهيم، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الأحد، :"انا عذرت  الناس التى لم تعرفني وهاجمتنى لكن الناس التى تعرف جيدا من هو احمد ابراهيم ونجحاته كنت مندهش من رد فعلهم و بدون مبالغه الأغلبية اعتذروا لى بعد ذلك، ومن أكثر ردود الأفعال التى ادهشتنى الذين قالوا " انى لسه ببدأ ، وعايز اشتهر ومحوا ١٨ سنة من حياتى وهبتهم لشغلى".

وعن سبب التزامه الصمت كل هذة المدة قال إبراهيم ، :"الدنيا صغيرة والله منصف و الرد جه بدرى جدا وربنا نصفنى ، و انا طول الوقت عمرى ما سمحت لنفسى ادخل فى حياة حد .. وارد على الاتهامات دى واقول ايه فى حد بيتكلم عن نفسه وينصف نفسه   " الراجل هو اللى بيحاسب على المشاريب " و للاسف ياريت كان ينفع انى ادافع عن نفسى و فى نفس العام الى تهاجمت فيه حصلت على العديد من الجوائز الهامه فى حياتى آخرها جائزة music awards عن أغنية حاله خاصة جدا للمطربه أنغام".

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