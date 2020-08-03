بويك تكشف عن إنكور GX المخصصة للعام الجاري 2020

كشفت الشركة الأمريكية العريقة لصناعة السيارات " بويك " وهي التابعة لمجموعة جنرال موتورز الضخمة عن الإطلالة الاولي للطراز الجديد من سيارة " إنكور GX " المخصصة للعام الجاري 2020.



كما زودت السيارة بمحرك جيد تصل سعته إلى 1.2 لتر بشاحن توربيني لتستطيع توليد قوة 155 حصان كاملة، ويأتي متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات مختلفة.



وأعلنت الشركة أن الطراز الجديد " إنكور GX سينطلق إلى الأسواق الأمريكية أولا بأسعار تبدأ من 25 ألف دولار للفئة الأقل من فئاته

وبالنسة للفئة الأعلى يبدأ سعرها من 26 ألف دولار وتصل بعد إضافة جميع الكماليات إلى 29 ألف دولار أمريكي.



ومن المعروف أن شركة بويك قد أطلقت العنان لطراز فيليت 7 والذي يعتمد كليا على توليد الحركة على محرك صديق للبيئة كهربائي بقوة جيدة للغاية تصل إلى 174 حصان كاملة وصدرت لسوق السيارات في الصين فقط وذلك لشراء شاحن سيارة لاسلكي اس5 لاجهزة اندرويد وايفون يثبت في وحدة التهوية وقابل للدوران 360 درجة مع قواعد للتثبيت.



