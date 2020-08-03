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محافظات

مياه القليوبية: تلقينا 680 شكوى خلال عيد الأضحى واستمرار رفع حالة الطوارئ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية ،أن الشركة تلقت 680 شكوى عبر الخط الساخن خلال وقفة عيد الأضحى المبارك وحتى الان.


وأشار رئيس شركة مياه القليوبية إلى أن الشكاوى تمثلت في قطع المياه وانسداد شبكات الصرف الصحى بمختلف قرى ومدن المحافظة.

وأكد مجاهد أن إعلان أرقام تليفونات مديرى الأفرع بالشركة في المراكز والمدن كان له أكبر الأثر في استقبال شكاوى العملاء والعمل على فحصها وحلها بأسرع درجة ممكنة تخفيفا على المواطنين في الوصول للمسؤول.

وكانت شركة مياه الشرب بالقليوبية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات لاستقبال عيد الأضحى وقامت الشركة بنشر أرقام تليفونات مديرى الأفرع للشركة على صفحتها الرسميه فيس بوك تسهيلا للعملاء.

واوضحت الشركة أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بكل فرع بالمحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات رئيسية بمقر الشركة ببنها طوال ايان عيد الأضحى المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.
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