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أخبار العالم

لمكافحة تفشي كورونا.. تونس تدرس تفعيل إلزامية ارتداء الكمامة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:26 ص
تونس تدرس تفعيل إلزامية
تونس تدرس تفعيل إلزامية ارتداء الكمامة
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سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام التونسية اليوم الإثنين أن السلطات التونسية تدرس تفعيل إلزامية ارتداء الكمامات، مجددا، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، "نصاف بن علية"، أن فرض ارتداء الكمامات يستند إلى مرسوم تم إصداره عند فرض الحجر الصحي الشامل في البلاد.

وأضافت في مقابلة مع إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، أن الدراسة جارية في الوقت الحالي حول إمكانية تفعيل مرسوم يجبر على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي انتشار متسارع للفيروس، فضلا عن حماية كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة.

ونبهت إلى أن النظام الصحي في البلاد قد يضحي غير قادر على التعامل مع الوضع، في حال تسارع انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.
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