بإجمالي 78569 حالة.. سلطنة عمان تسجل 665 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت السلطات لصحية في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 78569 حالة.





وأوضحت السلطنة أن الإصابات الجديدة تضم 618 إصابة لعمانيين، و47 حالة لغير عمانيين.





وأضافت الصحة العمانية أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 412 وفاة، في حين تماثل للشفاء 60240 حالة.



