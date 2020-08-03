AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بإجمالي 78569 حالة.. سلطنة عمان تسجل 665 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:14 م
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت السلطات لصحية في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 78569 حالة.

وأوضحت السلطنة أن الإصابات الجديدة تضم 618 إصابة لعمانيين، و47 حالة لغير عمانيين.

وأضافت الصحة العمانية أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 412 وفاة، في حين تماثل للشفاء 60240 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 1314 حالة، والحالات المنومة اليوم "52"، وإجمالي المنومين "522"، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة "184".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ارتفاع ملحوظ.. سلطنة عمان تسجل 636 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

بزيادة 1142 حالة.. إصابات كورونا في سلطنة عمان تتخطى الـ 33 ألفا

بإجمالي 36034 حالة.. سلطنة عمان تسجل 1132 إصابة جديدة بكورونا

سلطنة عمان تسجل 1083 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا

وزير روسي يعلن موعد بدء الإنتاج التجاري لـ أول لقاح ضد كورونا

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

رشدي أباظة في ذكرى ميلاده.. أتقن 5 لغات وتزوج من صباح وتحية كاريوكا

انتهاء إجازة عيد الأضحى للبنوك.. اليوم

الشهر المقبل .. بريطانيا تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد