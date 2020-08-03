تركيا تتطاول على البحرين بسبب الإمارات

أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا ردا على بيان وزارة الخارجية البحرينية، معتبرة أن ما تضمنه البيان لا يعكس الحقائق والواقع.





وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد أصدرت بيانا وصفت فيه تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بشأن الإمارات بأنها عدوانية.





ووصفت الدفاع التركية بيان الخارجية البحرينية بأنه "محاولة مؤسفة وغير مجدية" في وصف ما وصفته بالأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الإمارات،في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الإفريقي، بحسب المزاعم التركية.

وأضاف البيان، أن "الدفاع وإرساء الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، لا يكون بالوقوف إلى جانب الانقلابيين، بل بالوقوف إلى جانب الحقوق والجهات الشرعية".





وزعم وزير الدفاع التركي أن بلاده تتصرف في الملف الليبي وفق مبدأ ليبيا لليبيين، زاعما أن هدف تركيا، هو استقلال ليبيا ذات السيادة والازدهار، بقيادة حكومة الوفاق، مع الحفاظ على الوحدة الإقليمية، والوحدة الوطنية لجميع الليبيين".

يأتي ذلك على الرغم من قيام تركيا بنقل ميليشيات سورية إلى داخل ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، بالإضافة إلى نشر قواعد عسكرية تركية على الأراضي الليبية.





وواصل وزير الدفاع التركي مزاعمه قائلا إن بلاده تقف إلى جانب ما وصفه بالحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة، ووجود تركيا في ليبيا، هو وفقا للدعوة من حكومتها، ووفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار القانون الدولي.

ولم تحصل الاتفاقات الموقعة بين تركيا وحكومة السراج على موافقة البرلمان المنتخب، مما يجعلها غير قانونية.

وكانت البحرين قد أعلنت وقوفها إلى جوار الإمارات، مستنكرة تصريحات وزير الدفاع التركي العدائية تجاه أبو ظبي.



