وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين بالخارج بشأن انتخابات الشيوخ





وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالة للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس الشيوخ.





وقالت الوزيرة: "رسالتي إلى كل مصري ومصرية بالخارج أن يشاركوا أبناءهم في تسجيل البيانات ويعلموهم أن هذا الوطن يستحق أن نشارك في ‏بنائه، وأن يكون لنا صوت في اختيار من يمثلنا، وأود أن أتوجه إلى أبنائي وبناتي من أبناء الجيلين الثاني والثالث بالشكر أن يحرصوا على المشاركة في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، أسوة بمشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.





وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بمجلة معاك معاك التي تصدرها وزارة الهجرة شهريا، "أود أن أشير إلى أن كل السير الذاتية للمرشحين متاحة على موقع الوزارة، وسننشر روابطها تباعًا، حتى يعرف المواطن قبل ‏اختيار الفردي والقائمة، عن طريق الرقم الكودي المخصص للمواطن، ويمكن المشاركة في التصويت ببطاقة الرقم القومي حتى وإن ‏كانت غير سارية، أما جواز السفر لابد أن يكون ساريًا.‏





وأكدت أن المصريين بالخارج لا يحتاجون إلى نص دستوري للمشاركة في بناء الوطن؛ فكلنا نشهد لهم بالولاء والانتماء؛ فهم سفراؤنا وجنودنا ‏في كل دولة يتواجدون على أرضها، وكذلك إفادة الوطن بخبراته وعلمه، وفي الوقت الذي ميز فيه الدستور 6 فئات للدخول إلى ‏البرلمان، ومنهم المرأة والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، ولكن مجلس الشيوخ له طبيعة خاصة، ‏ونص الدستور على اختيار ثلثي الأعضاء عن طريق الاقتراع السري المباشر، وللسيد رئيس الجمهورية الحق في اختيار ثلث أعضاء ‏المجلس من ذوي الكفاءات والخبرات.‏



