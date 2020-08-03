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الإحصاءات تشير للتفاؤل.. نقيب أطباء روما يهاجم منظمة الصحة العالمية بسبب تصريحات كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
رفض الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء بروما، تصريحات منظمة الصحة العالمية الأخيرة بشأن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والتي جاء فيها أن كورونا قد لا ينتهي.

وعلق عودة، خلال مداخلة هاتفية لنشرة السادسة على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الاثنين، قائلا :"أنه لن يكون هناك حل سحري لكورونا، وهي تصريحات غير إيجابية"، لافتا إلى أن العالم ينتظر تصريحات إيجابية.

وأكمل الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء بروما، أننا كجيش أبيض عندما نسمع من منظمة الصحة العالمية هذه التصريحات لا تشجعنا، لكننا نستمر في العمل لإنقاذ أكبر عدد ممكن.

وأكد الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء بروما، أنه اليوم أكثر من 95% يعالجون في المنزل، و40 مريضا فقط في غرف الإنعاش، انتقلنا من 4 آلاف شخص إلى 40 في الانعاش، ويتوفى 0.6% مصاب أي واحد من كل 200 مريض احتمال يتوفى، وهذه إحصاءات تشير للتفاؤل، مطالبا منظمة الصحة العالمية بإطلاق تصريحات إيجابية.

وأردف رئيس نقابة الأطباء بروما، أنه من بين 18 مليون مصاب اليوم بفيروس كورونا، توجد 700 ألف وفاة، ونسبة 55% من المصابين تعافوا.

وأكد الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء بروما، أن لا نستطيع الحديث عن موجة ثانية والأولى لم تنته.



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