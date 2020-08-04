إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.





وخطفت رانيا منصور الأنظار فى الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا اكمام طويلة و اتسم التصميم باللون اللبنى الذى حمل بعض النقوشات مما كشف عن ذوقها الأنيق.





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وانتعلت رانيا منصور حذاء ذا كعب عالى باللون الأصفر، واكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم، حيث تميزت إطلالتها بانها جمعت بين البساطة و الأناقة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.



