أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور

أعلن تجار وموزعو سيارات سيتروين في مصر عن أسعار سيتروين citroën c4 2020 في مصر، خصوصًا بعد التخفيضات الاخيرة في أسعار السيار ات في مصر.





مواصفات سيتروين citroën c4 2020 :









الأمان في سيتروين citroën c4 2020





جاءت سيتروين citroën c4 2020 بالعديد من وسائل الأمان، ومنها اير باج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وحساسات ركن أمامية وخلفية و بها ايضا فوانيس شبورة امامية و خلفية وزر start engine وأضواء ليد نهارية وشاشة 7 انش .



سيتروين citroën c4 2020

السيارةتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض العائلية مزودة ب 7مقاعد بمحرك رباعى الأسطوانات 1600 سي سي 155 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات جر امامى التى يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم خلال 9 ثوان حسب المعلومات الرسمية المقدمة من الوكيل.أسعار السيارة