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سيارات

أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:14 ص
سيتروين citroën
سيتروين citroën c4 2020
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اشرف عطية
أعلن تجار وموزعو سيارات سيتروين في مصر عن  أسعار سيتروين citroën c4 2020 في مصر، خصوصًا بعد التخفيضات الاخيرة في أسعار  السيارات في مصر.  

مواصفات سيتروين citroën c4 2020   : 

السيارة سيتروين citroën c4 2020  تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض العائلية مزودة ب 7مقاعد بمحرك رباعى الأسطوانات 1600 سي سي 155 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات جر امامى التى يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم خلال 9 ثوان حسب المعلومات الرسمية المقدمة من الوكيل.

الأمان في سيتروين citroën c4 2020 

جاءت سيتروين citroën c4 2020   بالعديد من وسائل الأمان، ومنها اير باج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وحساسات ركن أمامية وخلفية و بها ايضا فوانيس شبورة امامية و خلفية وزر start engine وأضواء ليد نهارية وشاشة 7 انش . 

أسعار السيارة سيتروين citroën c4 2020 

تبدا اسعار السيارة سيتروين citroën c4 2020   من 399.900 جنيه حتي 419.900 جنيه لأعلي فئة . 
أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور
أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور
أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور
أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور
أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور
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