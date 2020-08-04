الزمالك يؤجل حسم مصير لاعبه المغربي لنهاية الموسم

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تأجيل حسم مصير المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق المعار لنادي الرجاء المغربي، حتى نهاية الموسم.
يأتي هذا في ظل وجود اهتمام من بعض الأندية المغربية بالحصول على خدمات اللاعب، خاصة في ظل تألقه مع الرجاء في الموسم الحالي.
وسيتم عرض ملف أحداد على الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، في نهاية الموسم من أجل تحديد مصيره سواء بعودته للفريق أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسبق وطلب نادي شباب المحمدية المغربي الحصول على خدمات اللاعب بنهاية فترة إعارته للرجاء المغربي.