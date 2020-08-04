الزمالك يؤجل حسم مصير لاعبه المغربي لنهاية الموسم

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تأجيل حسم مصير المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق المعار لنادي الرجاء المغربي، حتى نهاية الموسم.









يأتي هذا في ظل وجود اهتمام من بعض الأندية المغربية بالحصول على خدمات اللاعب، خاصة في ظل تألقه مع الرجاء في الموسم الحالي.









وسيتم عرض ملف أحداد على الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، في نهاية الموسم من أجل تحديد مصيره سواء بعودته للفريق أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وسبق وطلب نادي شباب المحمدية المغربي الحصول على خدمات اللاعب بنهاية فترة إعارته للرجاء المغربي.