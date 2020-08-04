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رياضة

الزمالك يؤجل حسم مصير لاعبه المغربي لنهاية الموسم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:38 م
شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك
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ملك موسى
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تأجيل حسم مصير المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق المعار لنادي الرجاء المغربي، حتى نهاية الموسم.


يأتي هذا في ظل وجود اهتمام من بعض الأندية المغربية بالحصول على خدمات اللاعب، خاصة في ظل تألقه مع الرجاء في الموسم الحالي.


وسيتم عرض ملف أحداد على الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، في نهاية الموسم من أجل تحديد مصيره سواء بعودته للفريق أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وسبق وطلب نادي شباب المحمدية المغربي الحصول على خدمات اللاعب بنهاية فترة إعارته للرجاء المغربي.
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