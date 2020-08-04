حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة والتعديات في القليوبية

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني حيث أزيل مبنى على مساحة 300 متر مربع لم يسدد أصحابه رسوم جدية التصالح.









وشهد المحافظ أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بالقليوبية.





وأكد الهجان أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، وتلك التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات.





وكذلك الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تسدد وأيضا من سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات وحملات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المعتدين على حق الشعب.