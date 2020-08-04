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رياضة

منصب جديد لـ سعيد لطفى داخل نادي الزمالك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:43 م
سعيد لطفي
سعيد لطفي
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف سعيد لطفي نجم نادي الزمالك الأسبق، عن توليه منصب جديد داخل القلعة البيضاء إلى جانب عمله كمنسق إعلامي لقطاعات الناشئين والبراعم والأكاديميات.

وأوضح سعيد لطفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قد تولي منصب رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالمحافظات. و كتب “بفضل الله منصب جديد داخل نادي الزمالك للموسم الجديد ( رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالمحافظات) بجانب عملي الحالي ( المنسق الإعلامي لقطاعات الناشئين والبراعم والأكاديميات)”.

وتابع ” اتقدم بخالص الشكر والعرفان للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والنجوم الكبارفاروق جعفر وإسماعيل يوسف تيجانا وطارق يحيى رئيس قطاع الكرة علي هذه الثقة الغالية وانتظروا نجوم الأقاليم والنجوع والقرى الموهوبين في نادي الزمالك 
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