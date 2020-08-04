بسبب انفجار بيروت.. وزير الداخلية يلغي الإقفال المقرر لمواجهة كورونا

أصدر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات اللبناني، محمد فهمي، اليوم الثلاثاء، العمل بمضمون القرار القاض بالإقفال العام لمواجهة فيروس كورونا.





وقال الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "نظرا للحادث الخطير الذي شهدته العاصمة بيروت مساء اليوم، ومواكبة لتداعياته والاضرار الكبيرة التي خلفها، يلغى العمل بمضمون القرار رقم 946 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتعلق بالاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من نهار الخميس 6 اغسطس ولغاية الثلاثاء 11 من الشهر نفسه".





في السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن عدد الاصابات لا يحصى وأن فرق الصليب الاحمر تعمل على اسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفيات.





ولفتت إلى أن فرقا من الجيش والقوى الامنية تعمل على تسهيل حركة السير لافساح المجال امام سيارات الاسعاف والدفاع المدني للتحرك.





وكان انفجار عنيف هز العاصمة بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الانفجار ناتج عن حريق في مستودعات للمفرقعات.



