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محافظ بيروت باكيا: الانفجار الضخم يشبه ما حدث في هيروشيما باليابان.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:53 م
محافظ بيروت
محافظ بيروت
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هاني حسين
قال مروان عبود، محافظ بيروت، تعليقا على الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت، إنه في البداية تم الإبلاغ عن تواجد حريق في مرفأ بيروت.

وأضاف مروان عبود، في تصريحات متلفزة بقناة "سكاي نيوز عربية"، "بعد الحريق حدث انفجار ضخم، ولا نعرف سبب الانفجار".

وتابع "عناصر الإطفاء مفقودة إلى الآن، ومستمرون في البحث عنهم بعد وقوع الانفجار الضخم".

وأكمل باكيا "ما حدث في بيروت يشبه ما حدث في اليابان هيروشيما، ما رأيته دمار وما نشهده هو نكبة وطنية ومصيبة على لبنان ولا نعرف كيفية الخروج منها".

وتابع "لابد أن نكون أقوياء، وما يحدث في لبنان أمر كبير، وأناشد الشعب اللبناني أن يتماسك".

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