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رياضة

مرتضى منصور يوجه رسالة مهمة لأعضاء الزمالك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:30 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة لأعضاء النادي عبر المذياع الداخلي للنادي.

وأكد مرتضى منصور أنه لن يسمح بدخول أي شخص حمامات السباحة بالنادي بدون كمامات حفاظا على صحة الأعضاء، مضيفا أنه المسئول عن صحة جميع الأعضاء.

وأوضح مرتضى منصور أنه تم فتح حمامات السباحة للأعضاء على مسئوليته، كما أشار رئيس الزمالك، إلى أن كورونا لم تنتهِ ولا تزال موجودة ولابد من الحفاظ على أنفسنا.

وأوضح مرتضى منصور أن افتتاح المسجد الجديد سيكون الجمعة القادم بإجراءات احترازية وكذلك فتح صالة الجودو والكاراتيه وصاله حسن حلمي.

واختتم مرتضى منصور بأن الجيمانيزيوم الخاص بالسيدات سيتم افتتاحه بعد أسبوع. وقام المستشار مرتضى منصور بجولة داخل النادي تفقد فيها المنشآت الجديدة.
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