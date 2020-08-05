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أخبار البلد

وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب والتجهيزات بمبنى الركاب الصديق للبيئة.. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:59 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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نورهان خفاجي
تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، صباح اليوم الأربعاء، مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، وذلك استمرارًا للجوالات الميدانية التى تهدف إلى متابعة سير العمل وانتظام حركة التشغيل وأعمال التطوير بالمطارات المصرية وكذا الوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي تتخذها المطارات. 

 وكان في استقباله الطيار محمد أحمد راشد مدير مطار برج العرب الدولى، حيث بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول،وسيور الحقائب وكاونترات الجوازات، وبرج المراقبة، بالإضافة إلى منطقة الاقتراب بمركز الإسكندرية للملاحة الجوية ومبنى الأرصاد الجوية وكذا مركز الحماية المدنية ومواقف  انتظار الطائرات، فضلًا عن متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار.

وخلال الجولة أشاد وزير الطيران بالإجراءات الصحية والوقائية المطبقة من قبل مكتب الحجر الصحى والأطقم الطبية الموجودة بالمطار وكذا آلية الفحص الطبى التى تجريها  الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان علي الرحلات الجوية القادمة إلى المطار الذي يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية واطمأن الوزير على الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة ومنظومة الكاميرات الحرارية التى تم تركيبها بالمطار . 

كما قام الوزير بتفقد  موقع مشروع أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمصر  بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، بمساحة نحو 34 ألف م2، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة في 2030، وتابع سيادته الأعمال التى من المقرر تنفيذها بالمشروع والتي تشمل إنشاء "ترماك" جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100 ألف م2، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي، وإنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحلات تجارية لخدمة المسافرين، ومحطة صرف صحي ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه. كما اطلع منار على الأنظمة الفنية والتكنولوجية التى تعد هي الأحدث في مجال المطارات علي مستوي العالم والتى من المنتظر أن يتم تركيبها خلال المرحلة القادمة .

وفى نهاية الجولة، تقدم الوزير بتهنئة جميع العاملين بمناسبة عيد الأضحى وأشاد سيادته بالجهود المبذولة والتنسيق الفعال مع كافة الجهات العاملة بالمطار وأثنى الوزير على الأداء  المتميز وكذا التزام العاملين الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما حث الوزير العاملين على بذل مزيد من الجهد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر مطالبًا من الجميع التحلى بروح العزيمة والمثابرة من أجل تخطى هذه المرحلة التى أثرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير على صناعة النقل الجوى على المستويين المحلى والعالمى .
وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب والتجهيزات بمبنى الركاب الصديق للبيئة.. صور
وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب والتجهيزات بمبنى الركاب الصديق للبيئة.. صور
وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب والتجهيزات بمبنى الركاب الصديق للبيئة.. صور
وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب والتجهيزات بمبنى الركاب الصديق للبيئة.. صور
وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب والتجهيزات بمبنى الركاب الصديق للبيئة.. صور
وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب والتجهيزات بمبنى الركاب الصديق للبيئة.. صور
وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب والتجهيزات بمبنى الركاب الصديق للبيئة.. صور
وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب والتجهيزات بمبنى الركاب الصديق للبيئة.. صور
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