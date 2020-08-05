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أخبار البلد

تفجير بيروت.. الطيران المدني: الحركة الجوية بين مطار القاهرة ومطار رفيق الحريري منتظمة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:29 م
تفجير بيروت
تفجير بيروت
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نورهان خفاجي

أكدت وزارة الطيران المدنى، انتظام الحركة الجوية بين مطار القاهرة الدولى ومطار رفيق الحريري  الدولى فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها وأن الرحلات تسير بين البلدين بصورة منتظمة وفى المواعيد المحددة. 

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، على تضامن قطاع الطيران المدنى المصرى مع الأشقاء فى لبنان حكومة وشعبًا وذلك إثر حادث الانفجار الأليم الذى وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت. 

وأعرب وزير الطيران عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .
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