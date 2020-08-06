سيف الأسيوطي: ميزانية النادي كانت تحقق ربحا قبل تجربة "بيراميدز"

أكد سيف الأسيوطي الرئيس التنفيذي لشركة نوفافيرا، أن نادي الأسيوطي الرياضي بدأ من الصفر في عام 2008 ثم تطور كثيرا حتى وصل إلى الدوري الممتاز في 2014 .





وقال سيف الأسيوطي في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بدأنا نادي الأسيوطي من الصفر في 2008، صعدنا لأول مرة في 2014 مكُناش مُوفقين تمامًا، وهبطنا، صعدنا مرة أخرى في 2017 لكن بشكل مُختلف تمامًا".





أضاف: "الجميع يشهد بالموسم الرائع اللي قدمه الأسيوطي سواء في بطولة الدوري أو الكأس عندما فزنا على الأهلي الذي ودع البطولة بسببنا"





واختتم حديثه قائلا:"الأسيوطي كان يحقق ربحا قبل بيعه وتحويله إلى نادي بيراميدز وهذا دليل على نجاح الاستثمار الرياضي في مصر".