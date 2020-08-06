بعد واقعة الفريق التركى.. أشهر الأندية التى تشابهت قمصانها مع فرق أخرى

خطف فريق سامسون سبور التركي أنظار مشجعى كرة القدم في مصر بعد ارتدائه قميصا يشبه الذى يرتديه فريق الزمالك الشهير باللون الأبيض والخطين الحمر.
وأثارت ملابس سامسون سبور الذى ظهر بها خلال مباراة له بالدورى التركى، حالة استغراب المتابعين، خاصة أنها شبيهة تماما لملابس الزمالك.
ولم يكن الفريق التركى هو الوحيد الذي تتشابه ملابسه مع فريق آخر، فيوجد مجموعة كبيرة من الفرق التى ترتدى قمصان شبيها لملابس فرق أخرى.
ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز الفرق التى تتشابه ملابسها مع فرق أخرى على النحو التالى:-
١- تشابه قميص برشلونة الإسبانى مع عدة فرق أخرى.
يتشابه قميص فريق برشلونة الإسبانى، الشهير باللألوان الزرقاء والحمراء، مع عددة فرق أخرى، أبرزها فريق بتروجيت وبازل السويسرى، وكريستال بلاس الإنجليزى.
٢- تشابه قميص بيراميدز مع منتخب الأرجنتين.
يتشابه قميص فريق بيراميدز، مع ملابس منتخب الأرجنتين الشهيرة بالألوان البيضاء والسماوى، بالأضافة لتشابه أيضًا مع ملابس نادي ريسينج الأرجنتيني.
٣- تشابه قميص فريق أسوان البديل مع مانشيستر سيتى
نشرت الصفحة الرسمية لنادي أسوان صورة للنجم سيرجيو أجويرو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومعها صورة للاعب فريق أسوان، من أجل المقارنة بين قميص الناديين.
وعلقت الصفحة الرسمية لنادي أسوان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على صورة أجويرو قائلة :"تلعب على مين فوق يا بابا، مانتاش قدنا ده إحنا عصابة.. على الأصل دور".
وعلقت الصفحة أيضا قائلة: "إحنا نصنع انت تقلد دي المشكلة"، في إشارة إلى أن قميص مانشستر سيتي الجديد نسخة طبق الأصل من قميص نادي أسوان مع العلم أن أسوان كان قد أعلن عن قميصه الجديد في يناير 2020، أما السيتي فقد أعلن عن قميصه الجديد المشابه لقميص أسوان في بداية الشهر الجاري.