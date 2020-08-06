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رياضة

بعد واقعة الفريق التركى.. أشهر الأندية التى تشابهت قمصانها مع فرق أخرى

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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رشا حسين
خطف فريق سامسون سبور التركي أنظار مشجعى كرة القدم في مصر بعد ارتدائه قميصا يشبه الذى يرتديه فريق الزمالك الشهير باللون الأبيض والخطين الحمر.


وأثارت ملابس سامسون سبور الذى ظهر بها خلال مباراة له بالدورى التركى، حالة استغراب المتابعين، خاصة أنها شبيهة تماما لملابس الزمالك.


ولم يكن الفريق التركى هو الوحيد الذي تتشابه ملابسه مع فريق آخر، فيوجد مجموعة كبيرة من الفرق التى ترتدى قمصان شبيها لملابس فرق أخرى.


ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز الفرق التى تتشابه ملابسها مع فرق أخرى على النحو التالى:-


١- تشابه قميص برشلونة الإسبانى مع عدة فرق أخرى.
يتشابه قميص فريق برشلونة الإسبانى، الشهير باللألوان الزرقاء والحمراء، مع عددة فرق أخرى، أبرزها فريق بتروجيت وبازل السويسرى، وكريستال بلاس الإنجليزى.


٢- تشابه قميص بيراميدز مع منتخب الأرجنتين.
يتشابه قميص فريق بيراميدز، مع ملابس منتخب الأرجنتين الشهيرة بالألوان البيضاء والسماوى، بالأضافة لتشابه أيضًا مع ملابس نادي ريسينج الأرجنتيني.


٣- تشابه قميص فريق أسوان البديل مع مانشيستر سيتى
نشرت الصفحة الرسمية لنادي أسوان صورة للنجم سيرجيو أجويرو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومعها صورة للاعب فريق أسوان، من أجل المقارنة بين قميص الناديين.


وعلقت الصفحة الرسمية لنادي أسوان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على صورة أجويرو قائلة :"تلعب على مين فوق يا بابا، مانتاش قدنا ده إحنا عصابة.. على الأصل دور".


وعلقت الصفحة أيضا قائلة: "إحنا نصنع انت تقلد دي المشكلة"، في إشارة إلى أن قميص مانشستر سيتي الجديد نسخة طبق الأصل من قميص نادي أسوان مع العلم أن أسوان كان قد أعلن عن قميصه الجديد في يناير 2020، أما السيتي فقد أعلن عن قميصه الجديد المشابه لقميص أسوان في بداية الشهر الجاري.
بعد واقعة الفريق التركى.. أشهر الأندية التى تشابهت قمصانها مع فرق أخرى
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