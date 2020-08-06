طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

نشرت الشرطة البريطانية لقطات مروعة تظهر اللحظة التي اندفعت فيها سيارة باتجاه امرأة تمشى مع كلبها، فاصطدمت بهما؛ مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ومقتل حيوانها الأليف.





يظهر الفيديو المرأة تمشي على طول الطريق الريفي مع كلبها عندما ظهرت سيارة رينو زرقاء خارجة عن السيطرة فجأة وضربتها بقوة على الجانب الآخر من الطريق، قبل أن تختفي داخل الشجيرات.





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كانت المرأة قد خرجت لتمشية حيوانها الأليف ميلي على طريق سريع في برمنجهام، وفجأة انحرفت سيارة رينو كليو عبر الطريق وضربتهما، وساقتهم أمامها فوق حافة العشب خارج الرصيف.





ثم ظهر رجلان وامرأة يركضان نحو الطريق بعد أن تركوا سيارتهم التي تسببت في الحادث متجهين نحو سيارة فوكسهول أسترا توقفت أمامهما.





نجت المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها، لكنها تعرضت لإصابات خطيرة وكسر في ساقها بينما مات كلبها المحبوب على جانب الطريق.



