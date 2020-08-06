تطوير مجرى قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع: تكريك 3 ملايين متر مكعب من جزيرة البلاح

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وفي الذكرى الخامسة لافتتاح القناة الجديدة، أن العمل يجرى على قدم وساق لإنجاز مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.





وكشف رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن إنشاء شماعات رباط للسفن وعمل الصيادنة الدورية للمجرى الملاحي لقناة السويس، كجزء أساسي في خطة تطوير المجرى الملاحي الأهم والأنشط بالمنطقة، وعملت عليه أكبر كراكات الشرق الأوسط وفي مقدمتهم الكراكة مشهور والتي تعمل على تعميق وتوسعة جزيرة البلاج بطاقم عمل يتخطى ٦٠ فردا.



