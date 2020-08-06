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محافظات

تطوير مجرى قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع: تكريك 3 ملايين متر مكعب من جزيرة البلاح

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وفي الذكرى الخامسة لافتتاح القناة الجديدة، أن العمل يجرى على قدم وساق لإنجاز مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.

وكشف رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن إنشاء شماعات رباط للسفن وعمل الصيادنة الدورية للمجرى الملاحي لقناة السويس، كجزء أساسي في خطة تطوير المجرى الملاحي الأهم والأنشط بالمنطقة، وعملت عليه أكبر كراكات الشرق الأوسط وفي مقدمتهم الكراكة مشهور والتي تعمل على تعميق وتوسعة جزيرة البلاج بطاقم عمل يتخطى ٦٠ فردا.

وأضاف ربيع، أن الكراكة مشهور نجحت في تكريك ٣ ملايين متر مكعب، منذ يناير ٢٠٢٠، كما نجح تطوير قناة السويس في رفع طاقتها العددية والاستيعابية، تماشيا مع اتجاه الترسانات العالمية لبناء سفن عملاقة ذات غاطس كبير.
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