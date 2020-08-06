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محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم الخميس جولة لتفقد مشروعات المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر إحتياجا بـ 8 قرى بمحافظة القليوبية والممولة من وزارة التنمية المحلية بتنفيذ الجهاز المركزى للتعمير.

بدأت ريان الجولة بتفقد رصف طريق قريتى المفتى- كفر رجب في كفر شكر وزارت قرية المفتى للمرور الميدانى على كل المشروعات المقترحة بها وهى إنشاء مبنى إدارى لمركز شباب المفتى ومكون من دورين فضلا عن إنشاء مكتب بريد مكون من دور واحد بالإضافة إلى إنارة طريق المفتى كفر رجب داخل القرية، بحضور محمد غنيم نائب رئيس المدينة.

كما تضمنت الجولة متابعة اقتراح إنشاء شبكة صرف صحى للقرية بالإضافة إلى توسعة كوبرى الحادثة بكفر رجب.

وكانت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية قد اجرت اليوم الأربعاء جولة لتفقد مشروعات المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا بـ8 قرى والممولة من وزارة التنمية المحلية وبتنفيذ الجهاز المركزى للتعمير.

وبدأت ريان الجولة بتفقد قرية منشأة بنها التابعة للوحدة المحلية بشبلنجة بمركز ومدينة بنها حيث جرى رصف طريق منية السباع كفر مويس بطول 2.5 كيلو متر، بمتوسط عرض 6 أمتار، فضلا عن تفقد المشروعات المقترحة، وهي تطوير الوحدة الصحية بالفاروقية، وعمل توسعات بالمبنى وتجهيز المبنى بالمعدات الطبية اللازمة بالاضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء بالقرية، وتغطية 1000 متـر من مصرف ميت يزيد بمنطقة منشأة بنها.
نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا
نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا
نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا
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