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أخبار العالم

الصحة العالمية: إفريقيا تقترب من مليون حالة إصابة بـ كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت الدكتورة ماتشيديسو مويتى المديرة الإقليمية لإفرقيا بمنظمة الصحة العالمية، اقتراب القارة الافريقية من تسجيل مليون حالة إصابة بفيروس (كورونا)، وأكدت أن المنظمة الدولية تكثف دعمها للاستجابة للفيروس في البلدان التي تمثل بؤرا ساخنة في القارة.

وقالت المسئولة الأممية -خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إن أول فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية وصل إلى جنوب إفريقيا التي تعد أكثر البلدان تضررا في القارة والخامسة عالميا من حيث أعداد الإصابات، وإن المجموعة الثانية من فريق الخبراء سينتشر هناك الأسبوع المقبل ليصل العدد إلى أكثر من 40 خبيرا يقدمون الدعم بالتعاون مع نظرائهم الوطنيين والإقليميين في المجالات الرئسية للاستجابة.

وأضافت أنه بناء على طلب حكومة جنوب إفريقيا سوف يتم دمج خبراء المنظمة مع فرق الاستجابة الوطنية والعمل مع مسئولي الصحة العامة المحليين لمواجهة بعض التحديات العاجلة التي تواجه البلاد حاليا.

وأوضحت وجود اتجاهات مختلفة لانتشار الفيروس في بلدان إفريقيا حيث شكلت 10 دول فقط حوالي 89% من عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين بينما زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بأكثر من 20% في 16 دولة خلال الأسبوعين الماضيين.

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