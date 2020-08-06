AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة تعلن عن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr عند دخول مصر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:31 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
Advertisements
محمود مطاوع
استثنى القرار الذى أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن القادمين إلى مصر من خلال الجو أو البحر أو البر بحظر دخول جميع  القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية، السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو موسى علم أو مطروح.

وجاء في المادة الأولى بالقرار، يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وجاءت المادة الثانية  في القرار أنه يستثني في المادة الأولى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح.


على أن يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين برا أو بحرا أو جوا من محافظات جنوب سيناء أو مطروح أو البحر الأحمر إلى باقي المحافظات دون أن يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

كما يحظر نقل جميع السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية  برا او بحرا او جوا الى محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

وجاءت في المادة الثالثة للقرار بأن يوقع الجزاءات والتدابير المنصوصة عليها في القوانين واللوائح المعينة في هذا الشأن على أي شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار إليهم في المواد السابقة المشار إليه في المادتين السابقتين.

وجاء في المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره لحين صدور إشعار آخر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحليل pcr وإقرار.. الطيران تضع 3 ضوابط لدخول المطارات المصرية أول يوليو

للتأكد من عدم وجود كورونا..غادة شلبي: تحليل pcr شرط دخول السائحين مصر..فيديو

أخبار التوك شو.. قفزة فى أسعار الذهب.. الإفتاء: من يتعمد نشر عدوى كورونا قاتل .. والاعتداء على الأطقم الطبية حرام شرعًا.. والأرصاد تحذر من موجة حارة..فيديو

على البحر.. ايمان العاصي تتألق وتوجه رسالة لـ متابعيها

3 مستشفيات للكشف على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ في مطروح

تلقاها مكتب التمثيل العمالى .. الإمارات تلزم القادمين إليها بإبراز نتائج سلبية لـ "كورونا"

ترشيحاتنا

نانسي عجرم لـ السلطات اللبنانية: انتبهتوا تشيلوا كلمة ثورة من أغنية وتركتوا مواد متفجرة في مرفأ بيروت

الأهلي يتسلم الاستاد الخاصة به من شركة استادات الأيام المقبلة

نصر عزام المحامي الدولي يوضح إمكانية مد فترة إعارة رمضان صبحي

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

شاهد.. حريق ضخم في مركز التجارة العالمي ببروكسل

AdvertisementS

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

متى يبدأ تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول مصر دون تحليل PCR؟

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

الحكومة تعلن عن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr عند دخول مصر

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

الأولوية لحاجة الدولة.. الكويت تسمح بعودة الوافدين على ثلاث مراحل

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

المباراة بـ3 ملايين و700 ألف جنيه.. تطور جديد في ملف رمضان صبحي

رئيس النواب لرئيس تحرير "الأهرام": الإثيوبيون غير متعاونين ويفتقدون الصراحة وحسن النية وواهم من يحاول استدراج مصر لمغامرات غير محسوبة

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة