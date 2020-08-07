AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

حرائق أسبوع الآلام تحاصر العالم.. والنيران تخلف خسائر ضخمة.. وبيروت وبروكسل الأبرز

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:03 ص
تفجير بيروت
تفجير بيروت
Advertisements
صدى البلد
لم تكد تهدأ لبنان من انفجار بيروت الضخم، حتى بدأت شرارة الحرائق تصل إلى عدة مدن وعواصم عربية وأجنبية، ليصبح هذا الأسبوع هو أسبوع الحرائق بامتياز.


صدى البلد يرصد في هذه السطور أبرز الحرائق والانفجارات التي ضربت العالم في هذا الأسبوع:


انفجار بيروت


4 أغسطس الماضي، كانت لبنان على موعدٍ من الآلام بعد تعرض مرفأ بيروت إلى انفجار ضحم ناتج عن اشتعال مادة نترات الأمونيوم، إذ أدى الانفجار إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، فيما لا يزال البحث جاريا عن عشرات المفقودين جراء الانفجار الذي تسبب في نكبة بيروت.


حريق حفر الباطن

وإلى السعودية حيث وقع حريق ضخم في منطقة حفر الباطن بالتحديد في سوق الأعلاف، وطال الحريق شاحنات وحملات كبيرة محملة بالأعلاف، قبل أن تستطيع قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق.

حريق سوق شعبي في إمارة عجمان

وفي الإمارات، اندلع حريق ضخم في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة بسوق عجمان، حيث اشتعلن النيران في محال تجارية، وشوهدت الأدخنة تتصاعد إلى السماء، قبل أن تسيطر قوات الدفاع المدني على الحريق من دون تسجيل إصابات.

حريق بروكسل

وإلى أوروبا، سجلت بروكسل حريقا كبيرا في أحد أبراج مركز التجارة العالمي في بالقرب من محطة قطار بروكسل نورد، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

غابات فرنسا

أما فرنسا، فقد قامت السلطات بإجلاء نحو  2700 شخص جنوبي البلاد،  بعد أن امتدت حرائق الغابات إلى إحدى المدن القريبة من مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، وقالت وسائل إعلام إن الحريق اجتاح 1025 هكتارا فيما لم تقع اصابات بين السكان المحليين.

عمان

واندلع حريق هائل في مخبز العاصمة الأردنية عمان، قبل أن تقوم سيارات الدفاع المدني باخماد حريق الذي اندلع في المخبز.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بيروت باكيا: الانفجار الضخم يشبه ما حدث في هيروشيما باليابان.. فيديو

طائرات الجيش اللبناني تتدخل لإخماد حرائق مرفأ بيروت

اندلاع حريق هائل في سوق بـ عجمان في الإمارات | فيديو

تضامن ورسالة مؤثرة من رضوى الشربيني بعد حريق الإمارات | شاهد

بـ صور كارثية| أول تعليق من أحلام على حريق سوق عجمان بالإمارات

بعد اندلاع حريق هائل في سوق شعبي| مغردون يدشنون هاشتاج عجمان وفيديوهات مرعبة للنيران

ترشيحاتنا

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

مميش: الرئيس كلمني الساعة 6 صباحا لتنفيذ فكرة قناة السويس الجديدة.. فيديو

أخبار الأهلي.. الإصابات تضرب الأحمر.. ورمضان صبحي يثير الرعب.. وعدلي القيعي يرد على مصطفى يونس

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

انهيار منزل مكون من ٤ طوابق بالغربية وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين..شاهد

متى يبدأ تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول مصر دون تحليل PCR؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل