حرائق أسبوع الآلام تحاصر العالم.. والنيران تخلف خسائر ضخمة.. وبيروت وبروكسل الأبرز

لم تكد تهدأ لبنان من انفجار بيروت الضخم، حتى بدأت شرارة الحرائق تصل إلى عدة مدن وعواصم عربية وأجنبية، ليصبح هذا الأسبوع هو أسبوع الحرائق بامتياز.









صدى البلد يرصد في هذه السطور أبرز الحرائق والانفجارات التي ضربت العالم في هذا الأسبوع:









انفجار بيروت









4 أغسطس الماضي، كانت لبنان على موعدٍ من الآلام بعد تعرض مرفأ بيروت إلى انفجار ضحم ناتج عن اشتعال مادة نترات الأمونيوم، إذ أدى الانفجار إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، فيما لا يزال البحث جاريا عن عشرات المفقودين جراء الانفجار الذي تسبب في نكبة بيروت.









حريق حفر الباطن





وإلى السعودية حيث وقع حريق ضخم في منطقة حفر الباطن بالتحديد في سوق الأعلاف، وطال الحريق شاحنات وحملات كبيرة محملة بالأعلاف، قبل أن تستطيع قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق.





حريق سوق شعبي في إمارة عجمان





وفي الإمارات، اندلع حريق ضخم في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة بسوق عجمان، حيث اشتعلن النيران في محال تجارية، وشوهدت الأدخنة تتصاعد إلى السماء، قبل أن تسيطر قوات الدفاع المدني على الحريق من دون تسجيل إصابات.





حريق بروكسل





وإلى أوروبا، سجلت بروكسل حريقا كبيرا في أحد أبراج مركز التجارة العالمي في بالقرب من محطة قطار بروكسل نورد، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.





غابات فرنسا





أما فرنسا، فقد قامت السلطات بإجلاء نحو 2700 شخص جنوبي البلاد، بعد أن امتدت حرائق الغابات إلى إحدى المدن القريبة من مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، وقالت وسائل إعلام إن الحريق اجتاح 1025 هكتارا فيما لم تقع اصابات بين السكان المحليين.





عمان





واندلع حريق هائل في مخبز العاصمة الأردنية عمان، قبل أن تقوم سيارات الدفاع المدني باخماد حريق الذي اندلع في المخبز.



















