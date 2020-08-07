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بين الناس

مواطن يشكو من انقطاع المياه بقرية أفيش بالدقهلية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:17 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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ماجدة المهدى
أرسل المواطن عبدالحكيم مصطفى شكوى لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد يشكو انقطاع المياه بشكل يومي عن قرية أفنيش.

وقال في شكواه " المياه تنقطع بشكل يومي عن قرية أفنيش مركز نبروه محافظة الدقهليه ويتواصل انقطاعها لثلاث ساعات يوميه مما يسبب الضيق لأهالي القرية"

وطالب المسؤلين بحل تلك المشكله لأنها تحدث في هذه القرية والقرى المحيطه بها منذ زمن بعيد.

للتواصل مع القارئ 01007075744


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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