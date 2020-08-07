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فن

المطرب اللبنانى فادى بدر يطرح "التابوت".. على خلفية انفجار بيروت.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - محمد صبحى
طرح المطرب اللبناني فادى بدر، أغنية جديدة له تسمى "التابوت" على خلفية الكارثة التي عصفت على  لبنان ودمّرت بيروت وألمت الشعب اللبناني ، أطلق الفنان فادي بدر صرخة وجع من خلال أغنية تحت عنوان " التابوت " من كلماته والحانه وتوزيع روي توما وانتاج ستار الارز ، الاغنية تضع الاصبع على الجرح تتضمن كلمات مؤثرة .

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يشار إلى أن اللبنانيين عانوا من  دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار أكثر من 135 قتيل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.


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