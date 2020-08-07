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حوادث

آي باد وإكسسوارات حريمي.. تعرف على مسروقات فيلا محمود الخطيب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:33 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية عن المتعلقات التي سرقت من فيلا محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي والتي تبين انها آي باد وهاتف محمول واكسسوارات حريمي. 

ويجري فريق بحث من مباحث قسم ثالث اكتوبر تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها بالكامل لبيان حقيقة الواقعة كما يتولي ضباط المباحث مناقشة افراد الامن واسرة الخطيب لحصر وجرد المسروقات. 

واضافت التحريات ان اسرة الخطيب فور عودتها من اجازة بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة بعض المقتنيات من داخل الفيلا ملك ابنته وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي انتقلت لاجراء المعاينة وندب خبراء الادلة الجنائية لفحص مداخل ومخارج الفيلا ورفع البصمات. 

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