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اقتصاد

طارق عامر يطالب بضم إفريقيا لمبادرة دعم التجارة العالمية بـ4 تريليونات دولار

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:14 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزى
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محمد يحيى

دعا طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية لفتح باب المفاوضات مع دول السبع الاقتصادية الكبرى G7 فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة.


جاء ذلك خلال مشاركته بنظام الفيديو كونفرانس بفعاليات الاجتماع السنوي لمحافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عن الدول الافريقية، والمنعقدة هذا العام تحت عنوان " "حماية رأس المال البشري لإفريقيا في مواجهة جائحة كورونا: إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف".


وشدد " عامر" علي ضرورة أن تسعي الدول المتقدمة لتغيير منهجيتها تجاه مساعدة الدول الإفريقية بما يحقق نتائج فعّالة في ظل انفجار أوضاع الفقر في القارّة، مؤكدًا أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التى أطلقتها الدول المتقدمة بقيمة 4 تريليونات دولار؛ القارَة الإفريقية.


وطالب "عامر" الدول الإفريقية إلى ابتكار حلول جديدة مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الإفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة من أجل توفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية.


وقد تضمن الاجتماع كلمة وعرض تقديمى من جانب كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما للتعافى من آثار هذه الجائحة.

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