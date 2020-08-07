حقيقة إصابتها بالسرطان وغيرتها على زوجها.. ما لا تعرفه عن شيماء سيف في عيد ميلادها

صفات شيماء سيف

» على قناة mbc مصر، عن صفات «شيماء» الشخصية، فقالت

وأضافت الأم، أن شيماء سيف، تتعامل بحزم مع بناتها بالإضافة إلي التعامل فى بعض الأوقات بالرقة ولكن الشدة أكثر، مشيرة إلى

وأضافت الأم، أن شيماء سيف، تتعامل بحزم مع بناتها بالإضافة إلي التعامل فى بعض الأوقات بالرقة ولكن الشدة أكثر، مشيرة إلى أنها لديها ثلاث بنات وأن شيماء دلوعة لأنها آخر العنقود، مضيفة: شقيقاتها عاقلات عنها.

غيرة شيماء سيف على زوجها

أعربت الفنانة شيماء سيف، خلال حوار لها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة cbc الفضائية، عن غيرتها على زوجها المنتج محمد كارتر واطلاعها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد علمها بالأرقام السرية لهذه الحسابات.



