على أنغام إسكندرية الصبية.. نرمين الفقي تستعيد ذكرياتها السعيدة.. فيديو

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بفيديو جديدة لها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وجمعت نرمين الفقي بالفيديو لحظاتها السعيدة علي شاطئ البحر علي انغام اغنية اسكندرية الصبية و علقت قائلة : thanks alot
وحاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
القمر ، احلي نرمين ، جميلة اوي ، كل ما تكبري بتحلوي
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يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي عرض على قناتي MBC وON E.
مسلسل "نصيبي وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.