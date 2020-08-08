على أنغام إسكندرية الصبية.. نرمين الفقي تستعيد ذكرياتها السعيدة.. فيديو

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بفيديو جديدة لها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





thanks alot وجمعت نرمين الفقي بالفيديو لحظاتها السعيدة علي شاطئ البحر علي انغام اغنية اسكندرية الصبية و علقت قائلة :





وحاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

القمر ، احلي نرمين ، جميلة اوي ، كل ما تكبري بتحلوي





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يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.





مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.