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فن

على أنغام إسكندرية الصبية.. نرمين الفقي تستعيد ذكرياتها السعيدة.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:28 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بفيديو  جديدة لها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وجمعت نرمين الفقي بالفيديو  لحظاتها السعيدة علي  شاطئ البحر علي انغام اغنية اسكندرية الصبية و علقت قائلة : thanks alot

وحاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
القمر ، احلي نرمين ، جميلة اوي ، كل ما تكبري بتحلوي 

اقر ايضا :
يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.
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