لوجود تصدعات.. إسكان القليوبية تفحص حالة عقار مكون من 11 طابقا في بنها

أكد المهندس عبدالله العمرى مدير مديرية الإسكان بالقليوبية ، قيام لجنة من المديرية بفحص حالة عقار مكون من 11 طابقا في مدينة بنها بعد ورود شكاوى من سكانه من وجود تصدعات وتشققات بالأدوار المختلف.









وقال العمرى إن اللجنة حرصت على معاينة جميع الأدوار والوحدات السكنية الماهولة بالسكان أو غير مأهولة والانتهاء لعمل تقرير بما جرى فحصه وإصدار التوصيات اللازمة بشأن العقار.





وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد قامت بإخلاء عقار مكون من 11 طابقا من السكان بجوار منطقة نقابة المهندسين في بنها بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات في العقار.





وعلى الفور قطعت الكهرباء عن العقار وأخلته من السكان إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان.





وقال علي عبدالستار رئيس مدينة بنها أنه فور ورود شكوى من القاطنين بالعقار بوجود تصدعات وتشققات في جدران المنزل وجرى التحرك بلجنة الأزمات وإخلاء العقار من السكان وإخلاء عقارين مجاورين له إلى جانب قطع المرافق عن العقار نفسه والكهرباء حفاظا على صحة السكان.

وأضاف عبدالستار أنه جرى تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان لمعاينة العقار الآن وبناء على التقرير الفني للجنة سيجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وفقا للتوصيات التي سيتضمنها التقرير والتحرك الفوري حيال الشكوى.