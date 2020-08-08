AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عرس ديمقراطي.. برلماني يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:30 ص
انتخابات
انتخابات
Advertisements
فريدة محمد
وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، دعوة للمواطنين، ولأبناء دائرته من أهالي شبرا، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ التي يبدأ تصويت المصريين فيها بالخارج غدًا الأحد والاثنين، والداخل يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الجارى.

وأكد النائب في بيان صحفي له اليوم، أن مجلس الشيوخ وهو الغرفة التشريعية الثانية التي أعادتها التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب المصري في ٢٠١٩، يمثل أهمية كبيرة في إثراء الحياة والسياسية لما سيضمه هذا المجلس من كفاءات وخبرات في تخصصات مختلفة.

وشدد جون طلعت، على أهمية أن تكون المشاركة في الانتخابات ترتكز في الأساس على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ويحقق طموحاته وتطلعاته، مؤكدا أن عدم المشاركة تمثل تخاذل عن تلبية نداء الوطن.

وقال النائب: ننتظر عرس ديمقراطي يشارك في كل فئات الشعب المصري لاختيار خير من يمثلهم في مجلس الشيوخ، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات مجلس الشيوخ.. الأحزاب تتحفظ على النظام الفردي.. وتطالب بالاكتفاء بالقائمة والتعيين.. ويؤكدون: هدفه إثراء الحياة الحزبية

برلماني يدعو اتحادات المصريين بالخارج للحشد لانتخابات مجلس الشيوخ

مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا تنظيميا لدعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتخب الشيوخ

اجتماعات تنظيمية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية استعدادا لانتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ| المصريون على موعد مع عرس ديمقراطي جديد

ترشيحاتنا

بجنيه واحد.. طريقة ذكية للحفاظ على سلك الشاحن من التلف.. فيديو

تفحم 6 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

اعتقدوه قتيلًا.. الصدفة تنقذ رجلًا سقطت فوقه سيارة في انفجار بيروت

أخبار الفن.. تصرف إنساني من تامر حسني.. وصور خاصة لـ ليلى علوي

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

الرأي الشرعي في الإيجار القديم

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

تفحم 6 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

المرور تغلق الطريق الدائري بعد تصادم سيارات واشتعال النيران بها.. صور

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحم 6 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها