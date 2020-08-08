عرس ديمقراطي.. برلماني يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ

وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، دعوة للمواطنين، ولأبناء دائرته من أهالي شبرا، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ التي يبدأ تصويت المصريين فيها بالخارج غدًا الأحد والاثنين، والداخل يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الجارى.





وأكد النائب في بيان صحفي له اليوم، أن مجلس الشيوخ وهو الغرفة التشريعية الثانية التي أعادتها التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب المصري في ٢٠١٩، يمثل أهمية كبيرة في إثراء الحياة والسياسية لما سيضمه هذا المجلس من كفاءات وخبرات في تخصصات مختلفة.





وشدد جون طلعت، على أهمية أن تكون المشاركة في الانتخابات ترتكز في الأساس على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ويحقق طموحاته وتطلعاته، مؤكدا أن عدم المشاركة تمثل تخاذل عن تلبية نداء الوطن.





وقال النائب: ننتظر عرس ديمقراطي يشارك في كل فئات الشعب المصري لاختيار خير من يمثلهم في مجلس الشيوخ، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية.