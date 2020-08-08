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محافظات

محافظ المنوفية يكرم ثالث الثانوية العامة ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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مروة فاضل

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبد الغنى الحاصلة على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية فى امتحانات الثانوية العامة 2019/2020 ، جاء ذلك خلال استقباله لها صباح اليوم بمكتبه بالديوان العام .


حيث هنأ المحافظ الطالبة سهيلة وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لتميزها وتفوقها العلمي متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح والتقدم ، مؤكدًا لها أنها نموذج مشرف وفخرًا لأبناء المنوفية .


و أعربت الطالبة عن بالغ سعادتها وإمتنانها بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية لها بالإستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق ، مؤكدة على اصراراها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد للوصول الى هدفها.


جدير بالذكر ان الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبد الغنى بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف ، الشعبة العلمية " رياضيات " قد حصلت على مركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 درجة .

محافظ المنوفية يكرم ثالث الثانوية العامة ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية
محافظ المنوفية يكرم ثالث الثانوية العامة ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية
محافظ المنوفية يكرم ثالث الثانوية العامة ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية
محافظ المنوفية يكرم ثالث الثانوية العامة ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية
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